МВФ ухудшил прогноз по темпам роста ВВП Китая

Темы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году ожидаются на уровне 6,3%, в 2022 году - 5%

Темы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году ожидаются на уровне 6,3% (улучшение на 0,3 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году - 5%.

Как передает Report, это следует из распространенного во вторник январского доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"В этой группе наибольшего роста ВВП в 2021 году эксперты ожидают в Индии - на 11,5%. Темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в 2021 году 8,1% (ухудшение на 0,1 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году - 5,6%. В 2020 году ВВП КНР, согласно оценкам, увеличился на 2,3%", - говорится в докладе.

Авторы доклада отмечают, что темпы роста ВВП стран с развитой экономикой в текущем году, как ожидается, составят 4,3% (улучшение на 0,4 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), а в 2022 году - 3,1%. В частности, экономика США, согласно оценкам, после сокращения на 3,4% в 2020 году увеличится в 2021 году на 5,1% (улучшение на 2 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом) и на 2,5% в 2022 году. При этом экономическая активность в США, а также в Японии во второй половине 2021 года, по прогнозам, выйдет на уровень, предшествовавший пандемии. Прогноз по росту экономики еврозоны в 2021 году был пересмотрен в сторону понижения - с 5,2% до 4,2%.

В следующем году, как считают эксперты, ВВП европейских стран увеличится на 3,6%, падение ВВП еврозоны в 2020 году, по подсчетам, составило 7,2%.

"Темпы экономического восстановления в разных государствах будут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов, в числе которых ситуация с пандемией и последствия, которые она оказала на экономику каждой отдельно взятой страны", - отмечается в докладе.