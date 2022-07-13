МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из обнародованного доклада фонда.

Таким образом организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.

"Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей, и что вторжение России в Украину, затяжная пандемия COVID-19 и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы", - отмечается в докладе.