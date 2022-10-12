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МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на следующий год

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на следующий год Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 2,7% с 2,9% в июле.
Финансы
12 октября 2022 г. 00:14
МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на следующий год

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики до 2,7% с 2,9% в июле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу МВФ.

Мировая экономика переживает ряд вызовов. Инфляция выше, чем наблюдалась за несколько десятилетий, война в Украине и затяжная пандемия COVID-19 ложатся тяжелым бременем на экономики. Прогнозируется, что мировой рост замедлится с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 и 2,7 процента в 2023 году, - говорится в заявлении.

По данным МВФ, это самый слабый уровень роста с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19. Экономики США, ЕС и Китая продолжат буксовать.

Одним словом, хуже всего впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия, - говорится в отчете.

По прогнозам, глобальная инфляция вырастет с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, но снизится до 6,5% в 2023 году и 4,1% к 2024 году.

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