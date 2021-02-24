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МВФ ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за коронавируса

МВФ ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за коронавируса В развивающихся странах по сравнению с докризисными ожиданиями показатель сократится на 22%, в бедных - на 18%
Финансы
24 февраля 2021 г. 19:10
МВФ ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что к концу 2022 года доход на душу населения в развивающихся странах по сравнению с докризисными ожиданиями сократится на 22%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в блоге директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, публикация размещена в среду на сайте организации.

"Мы ожидаем, что к концу 2022 года общий доход на душу населения в развитых странах будет ниже на 13% по сравнению с докризисными ожиданиями, в бедных странах будет ниже на 18%, в формирующихся рынках и развивающихся странах - за исключением Китая - ожидается сокращение на 22%, - считает Георгиева. - Этот прогнозируемый удар по доходу на душу населения усилится за счет миллионов крайне бедных людей в развивающемся мире".

По словам главы фонда, до наступления кризиса в сфере здравоохранения ожидалось, что разрыв в доходах между развитыми экономиками и 110 развивающимися странами сократится в период с 2020 по 2022 год. Однако теперь только 52 государства могут соответствовать прошлому прогнозу.

По мнению Георгиевой, это отчасти связано с неравномерным доступом к вакцинам от коронавируса. "В прошлом году развитые экономики в целом задействовали 24% ВВП на бюджетные меры, тогда как развивающиеся - 6%, а страны с низким доходом - менее 2%", - отмечает она.

Глава организации видит в продолжающемся неравенстве при восстановлении риск рыночной волатильности. "Центробанкам понадобится тщательнее координировать свои планы по монетарной политике для предотвращения чрезмерной волатильности на финансовых рынках в своих странах и за рубежом", - говорится в тексте.

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