МВФ: Страны Кавказа особенно заинтересованы в потенциальной выгоде от внедрения цифровых валют

Страны Кавказа и Центральной Азии, импортеры нефти Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны с низким уровнем доходов особенно заинтересованы в потенциальной выгоде от внедрения центральными банками цифровых валют.

Страны Кавказа и Центральной Азии, импортеры нефти Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны с низким уровнем доходов особенно заинтересованы в потенциальной выгоде от внедрения центральными банками цифровых валют.

Как передает Report, об этом пишут экономисты Международного валютного фонда (МВФ).

По их мнению, цифровые валюты могут способствовать расширению доступа к финансовым услугам, содействуя развитию конкуренции на рынке платежей и позволяя больше проводить транзакции напрямую и с меньшим количеством посредников, что, в свою очередь, снижает стоимость финансовых услуг и делает их более доступными.

"В отличие от коммерческих банков, центральные банки также могут способствовать удержанию их стоимости на низком уровне, поскольку они не заинтересованы в получении прибыли. Аналогичным образом, происходящее в итоге усиление конкуренции на рынке платежей, связанное с внедрением цифровых валют, также может стимулировать модернизацию технологических платформ и повышение эффективности платежных услуг, способствуя увеличения доступа к финансовым услугам", - отмечает МВФ.

Вместе с тем, экономисты полагают, что без устранения некоторых барьеров на пути к расширению использования цифровых счетов и платежей (низкой цифровой и финансовой грамотности, отсутствия идентификации, недоверия к финансовым учреждениям и низкого уровня благосостояния) внедрение цифровых валют может принести лишь незначительные преимущества.

Почти две трети стран Ближнего Востока и Центральной Азии изучают возможность внедрения цифровой валюты в качестве способа расширения доступа к финансовым услугам и повышения эффективности трансграничных платежей. Однако, по мнению экономистов МВФ, вопрос внедрения ее требует тщательного рассмотрения. Они считают, что страны этих регионов, относящиеся к различным группам по типу экономики, которые простираются от Марокко и Египта до Пакистана и Казахстана, должны оценить уникальную для каждой из них совокупность обстоятельств.

Многие из 19 стран, которые в настоящее время изучают внедрения цифровых валют, находятся на стадии исследования. Бахрейн, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия перешли на более продвинутый этап "проверки концепции". На наиболее продвинутом этапе после двух пилотных программ по цифровому тенге находится Казахстан. На момент исследования МВФ не располагал информацией о внедрении цифровой валюты в Азербайджане.

"Депозиты составляют большую долю банковского финансирования в регионе — около 83%. Поскольку цифровые валюты могут конкурировать с банковскими депозитами, это может оказать влияние на прибыль банков и кредитование, а также иметь последствия для финансовой стабильности. Тем не менее кредиторы в регионе, как правило, имеют достаточный уровень капитала, коэффициенты прибыльности и резервы ликвидности, а их относительно высокая концентрация может ограничивать негативное воздействие на депозиты", - подчеркивают экономисты Валютного фонда.

По их мнению, из-за цифровой валюты передача ее воздействия на депозитные ставки может усилиться за счет повышения конкуренции между банками. Кроме того, это может укрепить канал влияния денежно-кредитной политики на банковское кредитование. Однако, как подчеркивается в исследовании МВФ, это влияние, скорее всего, будет зависеть от конкретной страны, и его трудно оценить, поскольку использование цифровых валют пока ограничено.

"Директивные органы могут смягчить потенциальные риски для финансовой стабильности. Несмотря на отсутствие четких предпосылок для внедрения цифровых валют, наиболее важными факторами для снижения рисков являются здоровая банковская система, надежная правовая система и сильный потенциал в сфере надзора и регулирования. Также могут помочь структурные особенности, направленные на ограничение конкуренции с банковскими депозитами, такие как использование тщательно выверенных ограничений на остатки в цифровой валюте и транзакции с ней", - говорится в исследовании.