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МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга на один процентный пункт в год

МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга на один процентный пункт в год Мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия.
Финансы
11 октября 2023 г. 13:56
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга на один процентный пункт в год

Мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия.

Как передает Report, об этом сказано в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Мировой долг, как ожидается, будет возрастать на 1 процентный пункт от ВВП каждый год в среднесрочном периоде", - сказано в документе.

В фонде пояснили, что увеличение размера связано с ростом задолженности крупнейших экономик, включая США и Китай.

"В рамках прогнозируемого темпа глобальный госдолг достигнет 100% ВВП к концу десятилетия", - добавили в МВФ.

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Версия на английском языке IMF expects increase in global public debt

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