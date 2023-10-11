МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга на один процентный пункт в год

Мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия.

Мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия.

Как передает Report, об этом сказано в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Мировой долг, как ожидается, будет возрастать на 1 процентный пункт от ВВП каждый год в среднесрочном периоде", - сказано в документе.

В фонде пояснили, что увеличение размера связано с ростом задолженности крупнейших экономик, включая США и Китай.

"В рамках прогнозируемого темпа глобальный госдолг достигнет 100% ВВП к концу десятилетия", - добавили в МВФ.