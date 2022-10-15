МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы

Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа и холодная зима могут привести к сокращению до 3 процентов ВВП в нескольких странах Центральной и Восточной Европы.
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По его словам, государства будут вынуждены нормировать потребление газа, негативные факторы также могут вызвать значительный рост инфляции в регионе. А. Каммер считает, что ситуация требует от европейских властей трудного выбора политического курса, а также поиска компромиссов.
"Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом", — подчеркнул он.
Представитель МВФ напомнил, что по сравнению с 2021 годом поставки газа из России в Европу сократились более чем на 80 процентов. "По нашим прогнозам, в 2023 году базовая инфляция составит около 6 процентов в развитых государствах Европы и 12 процентов в странах с развивающейся экономикой", — спрогнозировал он.