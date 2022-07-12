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МВФ спрогнозировал профицит ВВП Азербайджана по БТО в этом году

МВФ спрогнозировал профицит ВВП Азербайджана по БТО в этом году Международный валютный фонд (МВФ) в этом году прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) Азербайджана к ВВП в размере 24,6%.
Финансы
12 июля 2022 г. 12:32
МВФ спрогнозировал профицит ВВП Азербайджана по БТО в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) в этом году прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) Азербайджана к ВВП в размере 24,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций по статье IV, состоявшихся в Баку с 25 мая по 7 июня.

Согласно документу, это на 9,4 процентных пункта больше, чем фактический показатель прошлого года.

В последующие 5 лет (2023-2027 годы) соотношение ожидается в объеме 21,6%, 21%, 16,3%, 10,7% и 9,1% соответственно.

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Версия на английском языке IMF announces outlook for ratio of Azerbaijan's current account surplus to GDP
Версия на азербайджанском языке IMF bu il Azərbaycanın CƏB üzrə profisitinin ÜDM-nə nisbəti barədə proqnozunu açıqlayıb

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