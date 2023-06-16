МВФ спрогнозировал медленный рост экономической активности в еврозоне из-за инфляции

Экономическая активность стран зоны евро будет расти медленно из-за инфляции и высокой неопределенности.

Экономическая активность стран зоны евро будет расти медленно из-за инфляции и высокой неопределенности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам ежегодного обзора экономики стран еврозоны на основании 4-й статьи Устава МВФ.

"В начале 2023 года экономика столкнулась с умеренной технической рецессией, и в дальнейшем экономическая активность будет повышаться лишь очень постепенно. Инфляция начала падать с исторических цифр, но все еще существенно превышает целевые показатели. Неопределенность остается высокой, риски смещены в сторону снижения показателей роста и повышения инфляции", - сказала она.

Главным приоритетом на ближайшую перспективу Георгиева называет "снижение инфляции до целевых показателей и сохранение при этом финансовой стабильности". Для этого она считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, а также налоговой, чтобы "снизить общий спрос, ослабить возрастающее давление на процентные ставки и тем самым снизить риск потрясений на финансовых рынках". Георгиева также призвала контролирующие банковскую сферу органы отслеживать степень уязвимости финансовых учреждений в вопросах процентных ставок, ликвидности и кредитных рисков.

Опубликованный в пятницу обзор экономики стран зоны евро подтверждает оценку главы МВФ. Как отмечают эксперты, экономика еврозоны "продемонстрировала удивительную устойчивость" после начала конфликта в Украине. "Однако экономическая активность ослабла, а инфляция, хотя и снижается постепенно, остается высокой. <...> Следует продолжать бюджетную консолидацию для снижения инфляционного давления и восстановления фискального пространства", - полагают в МВФ.