МВФ сообщил о восстановлении большинства банков США после кризиса

Американские банки в основном восстановились после разразившегося весной 2023 года кризиса, однако некоторые из них все еще сталкиваются с трудностями.

Американские банки в основном восстановились после разразившегося весной 2023 года кризиса, однако некоторые из них все еще сталкиваются с трудностями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка приводится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии американского банковского сектора.

"В марте 2023 года проблемы в банковском секторе США стали потрясением для всей международной финансовой системы. Silicon Valley Bank - 16-й по величине банк в стране - потерпел крах за считанные дни, а после него - Signature Bank и First Republic Bank, что стало крупнейшим крахом банков после произошедшего с Washington Mutual Bank в 2008 году", - отмечается в документе.

В документе также говорится о том, что в последнее время имело место полномасштабное восстановление американских банков, которые были затронуты потрясениями в марте 2023 года.

"Однако значимая подгруппа [финансовых] институтов все еще сталкивается с серьезными трудностями. Сохраняются остаточные опасения, есть страхи, что крах одного института может повлечь более широкую утрату доверия к сектору", - подчеркнули специалисты МВФ.