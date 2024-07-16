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МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП

МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%.
Финансы
16 июля 2024 г. 17:15
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%.

Как передает Report, это следует из обновленного доклада организации.

Согласно представленным табличным значениям, ожидаемый рост мирового ВВП оставлен без изменения по сравнению с апрельским прогнозом фонда. На 2025 год показатель повышен на 0,1 процентного пункта.

Как указывается в докладе, рост глобальной экономики поддерживает мировая торговля, в особенности, сильный экспорт из Азии, включая технологический сектор.

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Версия на английском языке IMF keeps global GDP growth forecast

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