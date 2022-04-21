МВФ согласен, что Украине нужна помощь в размере около $5 млрд в месяц

Международный валютный фонд (МВФ) согласен с властями в Киеве насчет того, что потребности Украины в финансовой помощи составляют на данном этапе порядка 5 млрд долларов США ежемесячно.

Международный валютный фонд (МВФ) согласен с властями в Киеве насчет того, что потребности Украины в финансовой помощи составляют на данном этапе порядка 5 млрд долларов США ежемесячно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"5 млрд долларов США - это оценка Министерства финансов и, более широко, финансовых властей Украины, касающаяся того, в чем заключается их ежемесячный финансовый пробел в течение следующих нескольких месяцев. Наш персонал поработал над проверкой этой суммы. В целом речь идет о правильном порядке величины. Они (специалисты фонда - прим. ТАСС) подтвердили, что действительно в обозримом будущем, в следующие пару месяцев, будет требоваться такой объем [финансовой помощи], чтобы обеспечить выполнение Украиной своих функций, таких как выдача зарплат, пенсий, обеспечение социальных служб, поддержка вынужденных переселенцев и, конечно, погашение расходов, которые идут сверх нормальных трат, относящихся к войне", - сказала Георгиева. Она выступила на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

"Еще предстоит определить состав (денежных средств), чтобы заполнить этот пробел. Мы придерживаемся того взгляда, что максимально возможно следует предоставлять это из грантов, а не займов. Так как в ближайшем будущем Украина будет иметь драматичным образом сокращенные доходы (бюджета) и даже после войны столкнется с очень большим счетом, относящимся к восстановительным работам", - отметила глава фонда.

По ее оценке, Украина проделывает "отличную работу" в сфере макроэкономической политики и финансовой стабильности. "У них действительно есть прочные (валютные) резервы - порядка 29 млрд долларов США резервов. И они бы хотели защитить свою позицию в резервах, чтобы продолжать функционировать как экономика, на которую можно положиться - в глазах своего народа и международного сообщества, делового сообщества", - сказала Георгиева.

В представленном во вторник докладе о состоянии мировой экономики фонд прогнозировал сокращение ВВП Украины на 35% в 2022 году и отметил, что пока не считает возможным представить оценки на 2023 год.

Как отметила Георгиева, весенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка показала, что некоторые мировые вопросы не могут решаться отдельными странами, нужно сотрудничество. "Эти встречи (в рамках сессии) продемонстрировали, что существует ряд вопросов, которые нельзя решить, если страны работают отдельно, а также есть вопросы, которые лучше решать, когда мы сотрудничаем, обмениваемся опытом", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Эта структура является руководящим органом МВФ.

"По большей части встречи проходили в духе того, что мы должны работать вместе. Мы сталкиваемся с войной в Европе. Это приводит к последствиям... Но подавляющее большинство членов рассматривают этот кризис как доказательство того, что нам нужно сотрудничать", - продолжила она.