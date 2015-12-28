​МВФ: Саудовская Аравия может обанкротиться за 5 лет

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает о том, что если Саудовская Аравия не сократит свои расходы в условиях падения цен на нефть, страна обанкротится.

Как сообщает Report со ссылкой на последний доклад МВФ, страны Среднего Востока из-за снижения доходов от экспорта нефти потеряли 360 млрд. долларов. Наибольший ущерб понесла Саудовская Аравия. Запасы королевства в иностранной валюте сократились почти на 73 млрд. долларов. При сохранении нынешних темпов падения цен на нефть в ближайшие 5 лет страну ожидает банкротство. По информации, до снижения нефтяных цен валютные резервы Саудовской Аравии были равны 750 млрд. долларов, в августе же сократились до 654,5 млрд. долларов.

Отметим, что пришедший к власти в этом году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз раздал народу 32 млрд. долларов. Наряду с этим, оборонные и военные расходы страны достигли самой высокой отметки - 80 млрд. долларов. На сегодняшний день 90% доходов государства, ВВП которого равно 800 млрд. долларов, связано с продажей нефти.

Отметим, что стоимость Brent снизилась до 11-летнего минимума в 36 долларов/баррель. Снижение нефтяных доходов отразилось на всех странах-производителях нефти, в том числе странах Персидского залива.