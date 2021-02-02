МВФ с участием Азербайджана создал региональный центр развития потенциала

Фонд посредством центра окажет содействие в разработке экономической политики и развитии институтов в странах Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске регионального центра развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC).

Как передает Report со ссылкой на МВФ, CCAMTAC является совместным проектом МВФ, стран-членов (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и партнеров по развитию.

Принимающая страна, Казахстан, вносит крупный вклад в CCAMTAC, наряду с другими странами-членами, партнерами по развитию и МВФ, отмечается в сообщении. Швейцария, Корея, Польша и Азиатский банк развития стали первыми партнерами по развитию, принявшими участие в финансировании центра, и в ближайшем времени ожидается поступление дополнительных взносов в его пятилетний бюджет.

«Содействие странам в укреплении экономических институтов и мер политики является одной из основных функций МВФ, осуществляемых посредством услуг по развитию потенциала, на которые приходится треть деятельности МВФ. Центр, который будет открыт на виртуальной основе до начала его работы по месту физического местонахождения в Алматы представляет собой важный шаг в углублении работы Фонда со странами региона для содействия в разработке экономической политики и развитии институтов», - говорится в сообщении.

CCAMTAC пополнил глобальную сеть МВФ, которая сейчас насчитывает 17 региональных центров развития потенциала. Они финансируются совместно МВФ, внешними партнерами по развитию и странами-членами.

Центр создан на основе подписанного 14 декабря 2020 года письма о взаимопонимании между управляющим Национального банка Казахстана Ерболатом Досаевым и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Первое заседание Координационного комитета CCAMTAC, утвердившее решение об открытии центра с февраля, а также его программу работы на первые месяцы, состоялось 28 января.

Как отмечает МВФ, исходя из всесторонней оценки приоритетных потребностей стран-членов в развитии потенциала, в CCAMTAC будут работать семь долгосрочных советников, деятельность которых будет сосредоточена на следующих областях:

· Макроэкономический анализ: макроэкономические основы финансового программирования, прогнозирования и анализа политики.

· Фискальная политика: управление государственными финансами, макрофискальные вопросы, администрирование доходов.

· Денежно-кредитный и финансовый сектор: операции центрального банка, финансовое регулирование и надзор.

· Макроэкономическая статистика: национальные счета, цены, статистика государственных финансов и долга.

Центр будет работать в тесном сотрудничестве со штаб-квартирой МВФ и региональными центрами подготовки кадров, в частности Объединенным венским институтом (JVI), Сингапурским институтом подготовки кадров (STI) и Центром развития потенциала Китая и МВФ (CICDC) для достижения максимального синергического эффекта между подготовкой кадров, практической технической помощью и коллегиальным обменом.

Алия Молдабекова, заместитель председателя Национального банка Казахстана и председатель первого заседания руководящего комитета, отметила: «Для Казахстана большая честь принимать центр в Алматы, и мы рады перспективе открытия здания центра и тесного сотрудничества в регионе».

Джихад Азур, директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ, подчеркнул: «Твердое намерение МВФ усилить стратегическое взаимодействие с регионом через CCAMTAC и сделать его центром инноваций».

Обобщая видение CCAMTAC, заместитель директора-распорядителя МВФ Антуанетт Сайех отметила: «Мы хотим вместе создать современный региональный центр развития потенциала XXI века. Я уверена, что благодаря тесному сотрудничеству CCAMTAC будет в состоянии удовлетворять существующие и возникающие потребности и способствовать динамичному и устойчивому восстановлению после беспрецедентного кризиса, который затронул нас всех».