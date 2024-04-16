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МВФ: Рост мировой экономики в 2029 году станет самым низким за десятилетия

МВФ: Рост мировой экономики в 2029 году станет самым низким за десятилетия Ожидаемый рост мировой экономики через 5 лет, в 2029 году, станет самым низким за последние десятилетия.
Финансы
16 апреля 2024 г. 17:19
МВФ: Рост мировой экономики в 2029 году станет самым низким за десятилетия

Ожидаемый рост мировой экономики через 5 лет, в 2029 году, станет самым низким за последние десятилетия.

Как передает Report, об этом говорится в обновленном докладе Международного валютного фонда (МВФ) о глобальных экономических перспективах.

"Последний прогноз роста мировой экономики через 5 лет (на уровне 3,1%) является самым низким за последние десятилетия", - сказано в докладе.

По оценке фонда, на фоне постепенного снижения инфляции до целевых значений многие страны переходят к смягчению монетарной политики с ужесточением бюджетно-налоговой с целью сдержать рост высокого государственного долга, повышая налоги и снижая расходы.

В МВФ указали, что это "будет оказывать давление на экономический рост".

Также среди рисков для мировой экономики в фонде указали новые скачки цен, вызванные геополитической напряженностью, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

"Геоэкономическая фрагментация может усилиться, при этом повышение барьеров для потоков товаров, капитала и людей будет означать замедление экономического роста вследствие снижения предложения", - добавили в МВФ.

Фонд незначительно повысил прогноз роста мировой экономики на 2024 год, ожидая увеличения ВВП на 3,2% в текущем году и на столько же в следующем.

Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году мировой ВВП вырастет на 3,2%, что на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза.

В 2025 года мировая экономика, как ожидают в МВФ, вырастет также на 3,2%, что соответствует январскому прогнозу фонда.

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