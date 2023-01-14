МВФ: Рост экономики Грузии в 2023 году ожидается на уровне 4%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в отчете фонда.

При этом, по прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2023 году будет выше целевого показателя и составит 6%.

Ранее Всемирный банк также понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%.

Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии. Между тем в бюджете экономический рост в этом году прогнозируется на уровне 5%.

Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики страны замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний, прогнозируемый в 2022 году, экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.