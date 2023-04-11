МВФ резко снизил прогноз профицита баланса счета текущих операций Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что отношение профицита счета текущих операций к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане в этом году составит 19,2%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что отношение профицита счета текущих операций к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане в этом году составит 19,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске отчета МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно документу, это на 12,2 процентных пункта меньше прогноза фонда, опубликованного в октябре прошлого года.

МВФ ожидает, что в следующем году профицит счета текущих операций Азербайджана составит 17,4%, а в 2028 году - 8%.

В 2022 году этот показатель составлял 30,5%, а в 2021 году - 15,2%.