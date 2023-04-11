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МВФ резко снизил прогноз профицита баланса счета текущих операций Азербайджана

МВФ резко снизил прогноз профицита баланса счета текущих операций Азербайджана Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что отношение профицита счета текущих операций к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане в этом году составит 19,2%.
Финансы
11 апреля 2023 г. 18:20
МВФ резко снизил прогноз профицита баланса счета текущих операций Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что отношение профицита счета текущих операций к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане в этом году составит 19,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске отчета МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно документу, это на 12,2 процентных пункта меньше прогноза фонда, опубликованного в октябре прошлого года.

МВФ ожидает, что в следующем году профицит счета текущих операций Азербайджана составит 17,4%, а в 2028 году - 8%.

В 2022 году этот показатель составлял 30,5%, а в 2021 году - 15,2%.

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Версия на английском языке IMF sharply reduces forecast on Azerbaijan's current account balance surplus
Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanın cari hesab balansının profisiti üzrə proqnozunu kəskin azaldıb

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