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МВФ резко повысил прогноз профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана

МВФ резко повысил прогноз профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана 18:17
Финансы
11 октября 2022 г. 21:14
МВФ резко повысил прогноз профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составит 31,7 процента от ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском номере отчета МВФ ”Обзор мировой экономики“.

Согласно документу, это на 7,1 процентных пункта больше, чем прогноз агентства на июль.

Данный показатель в 2023 году прогнозируется на уровне 31,4 процента ВВП.

Что касается прогноза на 2027 год, то профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана прогнозируется на уровне 9,6 процента, говорится в сообщении МВФ.

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Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanın cari hesab balansının profisiti üzrə proqnozunu kəskin artırıb

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