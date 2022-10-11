МВФ резко повысил прогноз профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана

18:17

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составит 31,7 процента от ВВП.

Как сообщает Report , об этом говорится в октябрьском номере отчета МВФ ”Обзор мировой экономики“.

Согласно документу, это на 7,1 процентных пункта больше, чем прогноз агентства на июль.

Данный показатель в 2023 году прогнозируется на уровне 31,4 процента ВВП.

Что касается прогноза на 2027 год, то профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана прогнозируется на уровне 9,6 процента, говорится в сообщении МВФ.