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МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции в этом году

МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции в этом году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление мировой инфляции в 2024 году до 5,8%, в 2025 году - до 4,4%.
Финансы
30 января 2024 г. 17:40
МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление мировой инфляции в 2024 году до 5,8%, в 2025 году - до 4,4%.

Как передает Report, это следует из доклада организации.

"Ожидается, что общая инфляция в мире снизится до 5,8% в 2024 году и 4,4% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону снижения", - сказано в документе. Оценка на 2024 год оставлена без изменений.

В 2023 году потребительские цены в мире выросли на 6,8%.

В большинстве регионов инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, в том числе за счет ограничительной денежно-кредитной политики регуляторов.

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