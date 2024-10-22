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МВФ прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане на 2024-2025 годы

МВФ прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане на 2024-2025 годы Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,1% в 2024 году, 4,8% в 2025 году и 4% в 2029 году.
Финансы
22 октября 2024 г. 17:15
МВФ прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане на 2024-2025 годы

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,1% в 2024 году, 4,8% в 2025 году и 4% в 2029 году.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ прогнозировал инфляцию в Азербайджане на уровне 3,5% в 2024 году и 5% в 2025 году. Прогноз на 2029 год остался на уровне 4%.

Для региона Ближнего Востока и Центральной Азии инфляция прогнозируется на уровне 12,7% в 2024 году и 9,3% в 2025 году.

В 2023 году годовая инфляция в Азербайджане составила 2,1%, что приблизилось к нижней границе целевого диапазона Центробанка (4% ± 2%), при этом среднегодовая инфляция составила 8,8%. Валютный фонд прогнозирует годовую инфляцию на уровне 4,6% в 2024 году, 5% в 2025 году.

Согласно данным Госкомстата, среднегодовая инфляция за январь-сентябрь 2024 года составила 1,5%. Цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия выросли на 0,4%, на непродовольственные товары - на 1,4%, а на платные услуги - на 3,3%.

Министерство экономики прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,7% в 2024 году, 4,6% в 2025 году, 4% в 2026 году и 3,8% в 2027-2028 годах.

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Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanda inflyasiyanın 2024-2025-ci illərdə yavaşlayacağını proqnozlaşdırır

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