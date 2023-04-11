МВФ прогнозирует резкое сокращение банковского кредитования

Неблагоприятный сценарий в финансовом секторе в США и других развитых экономиках приведет к резкому сокращению банковского кредитования.

Неблагоприятный сценарий в финансовом секторе в США и других развитых экономиках приведет к резкому сокращению банковского кредитования.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В нем говорится о том, что в предстоящие месяцы ожидается рост реальных процентных ставок.

"При неблагоприятном сценарии… банковские заимствования в США и других развитых экономиках могут резко сократиться", - сказано в докладе.

Отмечается, что это приведет к ряду макроэкономических эффектов, среди которых ухудшение "уровня уверенности" домашних хозяйств и бизнеса, рост сбережений и сокращение инвестиций.