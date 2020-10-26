МВФ прогнозирует для региона Кавказа и Центральной Азии спад в 2,1%

Слабость роста в КЦА в основном определяется странами —импортерами нефти (сокращение в размере 5% в 2020 году после роста на уровне 6,1% в 2019 году), экономика которых пострадала сильнее

В регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) в 2020 году прогнозируется снижение ВВП на 2,1%, что указывает на значительный сдвиг после активного роста в 2019 году (4,8%).

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском докладе Международного валютного фонда «Перспективы развития региональной экономики (ПРРЭ): Ближний Восток и Центральная Азия».



"Слабость роста в КЦА в основном определяется странами —импортерами нефти (сокращение в размере 5% в 2020 году после роста на уровне 6,1% в 2019 году), экономика которых пострадала сильнее, чем ожидалось, от связанных с пандемией мер изоляции, слабости торговли, спада туризма (Армения, Грузия, Таджикистан) и резкого сокращения денежных переводов (Кыргызская Республика), особенно из России", - отмечают аналитики МВФ.



Как говорится в докладе, в условиях более слабого спроса в большинстве стран региона прогнозируется сохранение инфляции на низком уровне.



В 2020 году ожидается увеличение бюджетных дефицитов в странах — импортерах нефти по сравнению с 2019 годом. Среди импортеров нефти КЦА ожидается более значительное его ухудшение почти на 6 процентных пунктов ВВП (до -7,1 процента ВВП в 2020 году), что отражает более активные меры политики в ответ на COVID-19 в Грузии, Кыргызстане и Таджикистане.



В условиях ожидаемого повышения уровня долга к концу 2020 года для стран КЦА почти в 60% ВВП отмечаются высокие риски для устойчивости долговой ситуации, отмечается в докладе .

Аналитики фонда считают, что многие проблемы, с которыми сталкиваются страны региона Ближнего Востока и Центральной Азии в связи с кризисом, имеют общий характер, но перспективы различных групп стран в составе этого региона существенно различаются:

"В 2020 году в странах — экспортерах нефти прогнозируется изменение реального ВВП в размере -6,6%. Слабым показателям 2020 года как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах предшествовал низкий рост в 2019 году, когда произошло небольшое снижение активности на 0,3%.



Ожидается сокращение нефтяного ВВП в размере 7,7% вследствие соглашений ОПЕК+ о сокращении добычи ввиду слабого внешнего и внутреннего спроса и санкций США в отношении экспорта Ирана.



Ненефтяной ВВП в 2020 году, по прогнозу, сократится на 5,8%, в основном по причине глубокого спада в сфере услуг, вызванного падением как внутреннего, так и внешнего спроса".



МВФ полагает, что затруднения в сфере торговли, туризма и денежных переводов в большинстве случаев нейтрализуют выгоды, создаваемые низкими ценами на нефть для стран — импортеров нефти.



"Эти факторы в сочетании с мерами по ограничению перемещений продолжают сдерживать рост, который на настоящий момент прогнозируется на уровне −1% в 2020 году по сравнению с положительным ростом в размере 2,8% в 2019 году.



Во всех странах этой группы, кроме Египта, в 2020 году ожидается отрицательный рост с его последующим восстановлением в 2021 году до положительного уровня в 2,2%", - говорится в докладе.