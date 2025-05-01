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МВФ: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году превысит 6 млрд долларов

МВФ: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году превысит 6 млрд долларов По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 6,1 млрд долларов США (7,8% ВВП).
Финансы
1 мая 2025 г. 11:35
МВФ: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году превысит 6 млрд долларов

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 6,1 млрд долларов США (7,8% ВВП).

Как передает Report со ссылкой на отчет МВФ по перспективам развития экономики Ближнего и Востока и Центральной Азии, в 2026 году профицит СТО сократится до 3,4 млрд долларов США (4,1% ВВП).

По итогам 2030 прогнозируется дефицит счета текущих операций в размере 4,2 млрд долларов США (4,2% ВВП)

В 2024 году профицит счета текущих операций страны составил 4,7 млрд долларов США, что равно 6,3% ВВП.

Всемирный банк профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году прогнозирует на уровне 11,6% ВВП. В последующие годы банк ожидает снижение этого показателя: в 2026 году до 5,4% ВВП, в 2027 году до 3,8% ВВП, в 2028 году до 3,6% ВВП, а в 2029 году до 3,4% ВВП.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, профицит СТО в 2025 году ожидается на уровне 5,6% ВВП. В 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа, профицит счета текущих операций составит около 3% ВВП в год.

Центральный банк Азербайджана по итогам 2025 года ожидает профицит счета текущих операций платежного баланса на уровне 4 млрд долларов США (в январе прогнозировал 5,5 млрд долларов США), а в 2026 году - 3,5 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке IMF: Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə 6 milyard dolları ötəcək

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