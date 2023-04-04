МВФ призвал урегулировать деятельность небанковского сегмента финсектора

На небанковский сегмент финансового сектора сегодня приходится половина активов мировой финансовой системы. Необходимо уделять больше внимания его регулированию для защиты стабильности.

На небанковский сегмент финансового сектора сегодня приходится половина активов мировой финансовой системы. Необходимо уделять больше внимания его регулированию для защиты стабильности.

Как передает Report, об этом отмечается в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

Оно опубликовано за неделю до очередной полугодовой конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, на которую соберутся руководители центробанков и министры финансов для обсуждения, помимо прочего, последствия мартовского краха американских и европейских банков.

После обвала американского фондового рынка в 2008 году правительства стимулировали рост экономик, удерживая процентные ставки на низком уровне и одновременно укрепляя надзор за деятельностью традиционных банков.

По оценкам экономистов МВФ, это привело к аккумуляции финансовых активов на триллионы долларов в хедж-фондах, страховых компаниях, пенсионных фондах и прочих компаниях вне банковского сектора, охотно инвестирующих средства в более рискованные активы ради повышенной прибыли, но при этом лишенные достаточных защитных механизмов и не раскрывающие данных в объемах, необходимых для обеспечения надзора.