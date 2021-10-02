МВФ призвал к усилению регулирования криптовалют

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости усилить регулирование криптовалютной индустрии, поскольку ее рост "создает ряд проблем и рисков для финансовой стабильности".

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости усилить регулирование криптовалютной индустрии, поскольку ее рост "создает ряд проблем и рисков для финансовой стабильности".

Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, по мнению МВФ, многим представителям отрасли не хватает эффективных методов управления и практики управления рисками.

"(Псевдо) анонимность криптоактивов также создает пробелы в данных для регулирующих органов и может открыть нежелательные двери для отмывания денег, а также финансирования терроризма. Кроме того, криптоэкосистема подпадает под разные правовые нормы в разных странах, что усложняет координацию. Угрозы фискальной политике также могут усилиться, учитывая потенциал криптоактивов для уклонения от уплаты налогов. Повышенный спрос на них может способствовать оттоку капитала, влияющему на валютный рынок", - говорится в сообщении.

По их мнению, исход майнеров из Китая в юрисдикции "с формирующимся рынком и развивающиеся страны" грозит дополнительными проблемами для внутреннего энергопотребления.