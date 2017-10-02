МВФ признал легитимность криптовалют

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) признал криптовалюты легитимным средством платежей и накоплений.

Как сообщает Report со ссылкой на Expert.ru, об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард на конференции, посвященной двадцатилетию независимости Банка Англии.

По ее словам, биткоин и другие криптовалюты не несут в себе угрозы для мировых центробанков и валют.

Хотя "многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, а некоторые подвергаются хакерским атакам, многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем" и "отвергать виртуальные валюты не слишком умно", сказала она.

Кристин Лагард призвала национальные банки проявить большую открытость к новым веяниям и учитывать тенденцию замещения мировых валют электронными. Такой мощной политической поддержки криптовалюты не получали никогда прежде. Хотя глава МВФ и не высказала инициативу сделать МВФ эмитентом криптовалюты, предположила, что блокчейн-технология однажды может быть использована МВФ в системе распределения специальных прав заимствования (SDR).

Аналитики полагают, что поскольку сейчас много процессов автоматизируется, переходят в онлайн с помощью криптовалют упростит оплаты. Упрощаются и межгосударственные расчеты, точнее, расчеты с субъектами из разных стран, поскольку не понадобится покупать валюту страны, теряя на курсе и комиссиях.