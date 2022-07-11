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МВФ приветствует планы правительства Азербайджана по улучшению адресности соцпомощи

МВФ приветствует планы правительства Азербайджана по улучшению адресности соцпомощи Международный валютный фонд (МВФ) считает целесообразным использовать существующее бюджетное пространство для смягчения последствий повышения цен на продовольствие и приветствует планы правительства Азербайджана по улучшению адресности социальной помощи.
Финансы
11 июля 2022 г. 12:21
МВФ приветствует планы правительства Азербайджана по улучшению адресности соцпомощи

Международный валютный фонд (МВФ) считает целесообразным использовать существующее бюджетное пространство для смягчения последствий повышения цен на продовольствие и приветствует планы правительства Азербайджана по улучшению адресности социальной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по итогам консультаций по Статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня в Баку.

«Учитывая высокие показатели ненефтяных доходов и дисциплину расходов, у властей есть финансовые возможности для смягчения последствий войны в Украине и высоких цен на продукты питания для населения. Правительство реализовало пакет бюджетных мер по защите уязвимых слоев населения от высоких цен на продукты питания, включая корректировку пенсий и меры по обеспечению продовольственной безопасности», - отмечает МВФ.

Отметим, что данные меры включают 20-процентное увеличение минимальной заработной платы и минимальной пенсии, а также 35-процентное увеличение социальных пособий. Кроме того, субсидии производителям муки были продлены и будут действовать до дальнейшего уведомления, а освобождение от НДС пшеницы, пшеничной муки и хлеба продлено до 1 января 2024 года. Общий социальный пакет на 2021-22 годы составляет 2,1 млрд манатов (1,6% ВВП) и охватывает 3,5 млн человек.

МВФ подчеркивает, что увеличение социальных расходов поддерживается прогнозируемым сильным ростом ненефтяных доходов и не представляет риска для финансовой устойчивости: «Забегая вперед, сотрудники фонда отмечают планы властей по дальнейшему совершенствованию адресности социальной помощи за счет улучшения оцифровки информации о социально незащищенных семьях».

Как отмечают аналитики Валютного фонда, в настоящее время в реестре имеется информационный пробел, не позволяющий в полной мере оценить материальное положение домохозяйств: "В этом году планируется запустить пилотный проект в нескольких регионах, чтобы восполнить этот пробел".

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Версия на английском языке IMF welcomes Azerbaijani government's plans to improve targeting of social assistance

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