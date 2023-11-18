МВФ предвещает замедление мировой инфляции, а для финансовых органов тяжелые времена

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения уровня глобальной инфляции с почти 9% в прошлом году до 4,8% в 2024 году.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения уровня глобальной инфляции с почти 9% в прошлом году до 4,8% в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Хотя общая инфляция замедляется, базовая инфляция по-прежнему отстает от целевого показателя, и вывод таков, что, к сожалению, нам придется готовиться к тому, что процентные ставки [центробанков] останутся высокими еще долгое время. Вероятно, до 2024 года, а может быть и до 2025 года.

Итак, что это означает с точки зрения политики? Там, где инфляция все еще отстает от целевого показателя, центральным банкам необходимо продолжать сохранять бдительность [сохранять жесткую монетарную политику] и сообщать о своих намерениях на будущее.

Очень важно осознавать, что для финансовых органов практически, почти везде нас ждут тяжелые времена. Им необходимо восстановить буферы на случай будущих потрясений, одновременно платя за более высокие процентные ставки при обслуживании долга, поддержке уязвимых слоев населения и финансировании зеленых и цифровых преобразований", - сказала К. Георгиева.

По ее словам, мир переживает момент истории устойчивости, но также и рисков.

"Что касается устойчивости, то рост в США в третьем квартале превзошел ожидания: темпы роста экономики немного замедлились, инфляция снижается, а рынок труда по-прежнему очень силен. На прошлой неделе мы повысили наши прогнозы по Китаю. Это усиливает положительную динамику роста в Азии. А то, что хорошо для этих двух крупных двигателей мировой экономики – для США и Китая, хорошо и для остального мира", - подчеркнула глава МВФ.

Коснувшись воздействия конфликта между Израилем и сектором Газа на мировую экономику, она отметила, что первоначальный скачок цен на энергоносители сейчас отступил: "И все же мы знаем, что чем дольше длится конфликт, тем выше риск катастрофы и, конечно же, негативных последствий для геополитической фрагментации.и трагической гибели мирного населения в Израиле, а теперь и в секторе Газа. С экономической точки зрения это разрушительно для стран, находящихся в эпицентре этого конфликта. Это также очень рискованно для их непосредственных соседей – Ливана, Иордании, Египта".