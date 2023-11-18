О нас

МВФ предвещает замедление мировой инфляции, а для финансовых органов тяжелые времена

МВФ предвещает замедление мировой инфляции, а для финансовых органов тяжелые времена Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения уровня глобальной инфляции с почти 9% в прошлом году до 4,8% в 2024 году.
Финансы
18 ноября 2023 г. 15:04
МВФ предвещает замедление мировой инфляции, а для финансовых органов тяжелые времена

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения уровня глобальной инфляции с почти 9% в прошлом году до 4,8% в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Хотя общая инфляция замедляется, базовая инфляция по-прежнему отстает от целевого показателя, и вывод таков, что, к сожалению, нам придется готовиться к тому, что процентные ставки [центробанков] останутся высокими еще долгое время. Вероятно, до 2024 года, а может быть и до 2025 года.

Итак, что это означает с точки зрения политики? Там, где инфляция все еще отстает от целевого показателя, центральным банкам необходимо продолжать сохранять бдительность [сохранять жесткую монетарную политику] и сообщать о своих намерениях на будущее.

Очень важно осознавать, что для финансовых органов практически, почти везде нас ждут тяжелые времена. Им необходимо восстановить буферы на случай будущих потрясений, одновременно платя за более высокие процентные ставки при обслуживании долга, поддержке уязвимых слоев населения и финансировании зеленых и цифровых преобразований", - сказала К. Георгиева.

По ее словам, мир переживает момент истории устойчивости, но также и рисков.

"Что касается устойчивости, то рост в США в третьем квартале превзошел ожидания: темпы роста экономики немного замедлились, инфляция снижается, а рынок труда по-прежнему очень силен. На прошлой неделе мы повысили наши прогнозы по Китаю. Это усиливает положительную динамику роста в Азии. А то, что хорошо для этих двух крупных двигателей мировой экономики – для США и Китая, хорошо и для остального мира", - подчеркнула глава МВФ.

Коснувшись воздействия конфликта между Израилем и сектором Газа на мировую экономику, она отметила, что первоначальный скачок цен на энергоносители сейчас отступил: "И все же мы знаем, что чем дольше длится конфликт, тем выше риск катастрофы и, конечно же, негативных последствий для геополитической фрагментации.и трагической гибели мирного населения в Израиле, а теперь и в секторе Газа. С экономической точки зрения это разрушительно для стран, находящихся в эпицентре этого конфликта. Это также очень рискованно для их непосредственных соседей – Ливана, Иордании, Египта".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi