МВФ предупредил страны G20

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) накануне саммита G20, который ожидается 7-8 июля в Гамбурге (Германия), опубликовал доклад "Глобальные ожидания и трудности, вызванные финансовой политикой".

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, в докладе внимание заострено на усилении уязвимости некоторых факторов, способствующих восстановлению глобальной экономики. МВФ отмечает, что протекционистская политика, инициативы, могущие разрушить международные отношения, и растущие финансовые проблемы, создают риски для мировой экономики.

МВФ также нацелен в докладе на протекционистскую политику президента США Дональда Трампа, проводимую под лозунгом "Вначале Америка". Кроме того, отмечается, что Китай уже не сможет поддерживать экономический рост за счет частных и государственных расходов.

По мнению авторов доклада, низкие процентные ставки способствуют снижению рентабельности финансовой системы и высоким задолженностям развивающихся стран. Коснувшись экономики Германии, МВФ отмечает, что страна нуждается в применении более экспансионистской политики. Кроме того, Японии рекомендовано продолжать умеренную монетарную политику.

МВФ также советует таким развивающимся странам как Бразилия, Мексика и Индия ограничить вмешательство в курсы валют во избежание экономических шоков.