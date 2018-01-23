МВФ предупредил о рисках криптовалют

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) предупредил надзорные органы о рисках, связанных с криптовалютами. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил экономический советник и директор департамента исследований МВФ Морис Обстфельд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В технологии блокчейн мы видим потенциальные преимущества в части эффективности платежной системы и инклюзивности. Мы также видим, что криптовалюты могут нести риски, и для регуляторов важно наблюдать за тем, чтобы эти риски не реализовались", - сказал он.

По словам Обстфельда, МВФ не комментирует конкретные криптовалюты, в частности, биткоин.