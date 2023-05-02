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МВФ предрек ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году

МВФ предрек ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до 4,6% в 2023 году с 3,8% в 2022 году.
Финансы
2 мая 2023 г. 12:34
МВФ предрек ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до 4,6% в 2023 году с 3,8% в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе международной организации.

Доля стран АТР в мировом экономическом росте в этом году составит чуть менее 70%, из них 34,9% придется на Китай и 15,4% - на Индию. Главным фактором называется восстановление экономики КНР, где стремительное увеличение объемов потребления стимулирует экономический рост во всем регионе.

Как считают в фонде, основными задачами АТР являются необходимость сохранения жесткой монетарной политики для снижения темпов инфляции, а также регулирование возможных последствий недавних банковских потрясений в Европе и США.

В долгосрочной перспективе МВФ прогнозирует значительное замедление темпов экономического роста Китая из-за неблагополучной демографической ситуации и замедления роста производительности.

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Версия на английском языке IMF expects accelerated GDP growth in Asia-Pacific region in 2023

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