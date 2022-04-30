МВФ предоставит Колумбии кредит в размере $9,8 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил двухлетнюю программу кредитования для Колумбии на сумму 9,8 млрд долларов США.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил двухлетнюю программу кредитования для Колумбии на сумму 9,8 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

В нем указывается, что МВФ в течение следующих двух лет предоставит Колумбии в рамках механизма гибкой кредитной линии (ГКЛ) 7,1557 млрд специальных прав заимствования (СДР, являются расчетной единицей МВФ), что равно примерно 9,8 млрд долларов США.

В релизе отмечается, что Колумбия "обладает очень прочным экономическим фундаментом" и ее власти "по-прежнему твердо привержены политике, ориентированной на сохранение темпов устойчивого экономического развития". Вместе с тем страна "все еще уязвима по внешним рискам", характер которых "изменился, в том числе из-за высокого уровня неопределенности" на фоне ситуации на Украине и "глобального инфляционного давления".

"Новое соглашение по ГКЛ укрепит доверие рынка и обеспечит дополнительную страховку от внешних рисков", - подчеркивается в заявлении.