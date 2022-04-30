МВФ предоставит Колумбии кредит в размере $9,8 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил двухлетнюю программу кредитования для Колумбии на сумму 9,8 млрд долларов США.
В нем указывается, что МВФ в течение следующих двух лет предоставит Колумбии в рамках механизма гибкой кредитной линии (ГКЛ) 7,1557 млрд специальных прав заимствования (СДР, являются расчетной единицей МВФ), что равно примерно 9,8 млрд долларов США.
В релизе отмечается, что Колумбия "обладает очень прочным экономическим фундаментом" и ее власти "по-прежнему твердо привержены политике, ориентированной на сохранение темпов устойчивого экономического развития". Вместе с тем страна "все еще уязвима по внешним рискам", характер которых "изменился, в том числе из-за высокого уровня неопределенности" на фоне ситуации на Украине и "глобального инфляционного давления".
"Новое соглашение по ГКЛ укрепит доверие рынка и обеспечит дополнительную страховку от внешних рисков", - подчеркивается в заявлении.