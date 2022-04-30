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МВФ предоставит Колумбии кредит в размере $9,8 млрд

МВФ предоставит Колумбии кредит в размере $9,8 млрд Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил двухлетнюю программу кредитования для Колумбии на сумму 9,8 млрд долларов США.
Финансы
30 апреля 2022 г. 08:58
МВФ предоставит Колумбии кредит в размере $9,8 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил двухлетнюю программу кредитования для Колумбии на сумму 9,8 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

В нем указывается, что МВФ в течение следующих двух лет предоставит Колумбии в рамках механизма гибкой кредитной линии (ГКЛ) 7,1557 млрд специальных прав заимствования (СДР, являются расчетной единицей МВФ), что равно примерно 9,8 млрд долларов США.

В релизе отмечается, что Колумбия "обладает очень прочным экономическим фундаментом" и ее власти "по-прежнему твердо привержены политике, ориентированной на сохранение темпов устойчивого экономического развития". Вместе с тем страна "все еще уязвима по внешним рискам", характер которых "изменился, в том числе из-за высокого уровня неопределенности" на фоне ситуации на Украине и "глобального инфляционного давления".

"Новое соглашение по ГКЛ укрепит доверие рынка и обеспечит дополнительную страховку от внешних рисков", - подчеркивается в заявлении.

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