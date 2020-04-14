​МВФ предоставит 25 странам гранты для погашения долга

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил облегчение долгового бремени для 25 стран в качестве одной из мер содействия в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МВФ.

«Я рада сообщить, что сегодня наш исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран — членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ — трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) — как часть ответных мер фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19», — приводится в релизе заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

В рамках этого решения «беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам» предоставляются гранты для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев. Это поможет странам направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на оказание жизненно важной медицинской и другой помощи, поясняют в фонде.

«В настоящее время ККРТ может предоставить около 500 миллионов долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединенного Королевства на сумму 185 миллионов долларов США, а также 100 миллионов долларов США, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также объявляют о значительных взносах. Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам», — заявила К.Георгиева.

Облегчение бремени задолженности утверждено для Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Коморских Островов, Йемена, Демократической Республики Конго, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Непала, Нигера, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, Центральноафриканской Республики и Чада.