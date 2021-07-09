МВФ предложил пути активизации восстановления мировой экономики

МВФ одобрил крупнейшее расширение средств организации на 650 миллиардов долларов США

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил крупнейшее расширение средств организации на 650 миллиардов долларов США, в случае утверждения этого решения советом управляющих из представителей стран-членов фонда средства могут быть выделены до конца августа.

Как передает Report, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении специальных прав заимствования (СДР) в размере, эквивалентном 650 миллиардов долларов США, — крупнейшем распределении в истории МВФ для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения", — говорится в заявлении Георгиевой.

"В случае утверждения мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа. Это послужит стимулом для всего мира. Распределение СДР повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", — сказала Георгиева.

По ее словам, это укрепит меры борьбы с пандемией коронавируса.

"В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи СДР от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам, чтобы помочь им в восстановлении после пандемии и обеспечении стабильного и устойчивого роста, что также поможет активизировать восстановление мировой экономики", — отметила Георгиева.