МВФ повысил прогноз мировой инфляции в 2023 году до 7%

Темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году - 4,9%.

Темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году - 4,9%.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно табличным значениям, указанным в документе организации, прогноз на текущий год пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта по сравнению с январской оценкой, а на 2024 год - на 0,6 процентного пункта.

При этом ожидаемые темпы инфляции окажутся ниже, чем в 2022 году, по итогам которого потребительские цены в мире выросли на 8,7%.

"В целом инфляция вернется к целевому значению до 2025 года для большинства случаев", - отметили в организации. Темпы роста цен по итогам 2023 года могут отличаться от последнего прогноза на 1,2 процентного пункта.