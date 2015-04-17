МВФ: Подорожание доллара может вызвать панику на финансовых рынках

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) считают, что начало повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) отрицательно скажется на рынке облигаций и в итоге приведет к панике на финансовых рынках. Советник МВФ Хосе Виналс предупреждает о возможности широкомасштабной паники в связи с отказом от политики нулевой процентной ставки из-за ужесточения финансовых условий в мире.

Как сообщает Report, хотя многие инвесторы считают, что учетная ставка, которая была снижена 16 декабря 2008 года до 0,25%, будет повышаться низкими темпами, ФРС на трех последних заседаниях заявила о намерении повысить ставку. Отметим, что заседания ФРС проводятся 8 раз в год. Очередные заседания состоятся 28-29 апреля и 16-17 июня. Экономисты ожидают повышения учетной ставки на июньском заседании.

Согласно отчету МВФ, как только повышение учетной ставки станет реальным, доходность по 10-летним государственным облигациям США возрастет с 1,9% до 2,9%. Это спровоцирует колебания на финансовых рынках развивающихся стран. Наряду с этим, повышение процентов ударит по компаниям и организациям, выпустившим в 2007-2014 годах большое количество корпоративных облигаций. В то же время, это вызовет увеличение интереса потенциальных и нынешних инвесторов (в том числе, центробанков иностранных государств) к государственным облигациям США. В результате, финансовые потоки будут перенаправлены в США. Снижение цен на сырье и ускорение финансового потока в США сократит ликвидность во всем мире (в частности, долларовую ликвидность), увеличит задолженность. Этот процесс продлится как минимум 5-7 лет. За этот период мировая экономика столкнется с риском дефляции. Многие страны устранят дефляцию за счет девальвации национальных валют. В действительности же, мировая экономика пойдет на спад.

Аналитическая группа Report считает, что ФРС завершит процесс повышения учетной ставки за 5-7 лет. За этот период курс евро по отношению к доллару будет в диапазоне 0,85-1,20 USD/EUR, стоимости нефти - 40-80 долларов за баррель, золота - 800-1 200 долларов за унцию.