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МВФ поддержал введение минимальной ставки корпоративного налога в мире

МВФ поддержал введение минимальной ставки корпоративного налога в мире В МВФ рассматривают "в качестве серьезной проблемы" ситуацию с госдолгом США, который превысил 28 трлн долларов
Финансы
6 апреля 2021 г. 20:11
МВФ поддержал введение минимальной ставки корпоративного налога в мире

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает предложение американского министра финансов Джанет Йеллен о введении минимальной ставки корпоративного налога в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

"В течение продолжительного времени мы выступаем за единую минимальную ставку глобального корпоративного налога. Серьезную обеспокоенность вызывает то, что у нас есть большое количество стран, уклоняющихся от уплаты налогов, которые посылают деньги в "налоговые гавани". Это сокращает налоговую базу, с которой правительства могут собирать доходы и использовать их на необходимые социальные и экономические расходы. Поэтому мы поддерживаем минимальную ставку глобального корпоративного налога", - отметила Гопинат.

Ее также попросили прокомментировать ситуацию с американским госдолгом, который в начале марта, по данным Минфина США, превысил 28 трлн долларов США. "Мы не рассматриваем это в качестве серьезной проблемы", - отметила Гопинат.

Вашингтонская администрация изучает возможность повышения ставки корпоративного налога для финансирования приоритетных госрасходов. Йеллен ведет консультации со странами - участницами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о заключении соглашения по вопросу повышения ставки. По мнению газеты "Вашингтон пост", выполнение любого соглашения ОЭСР о глобальном минимальном налоге может быть проблематичным из-за его необязательного характера. Кроме того, продолжило издание, такого рода договоренности должны быть одобрены американским Конгрессом.

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