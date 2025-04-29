МВФ пересмотрел прогнозы профицита счета текущих операций Азербайджана

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана, как и ожидалось ранее, составит 7,8% ВВП.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана, как и ожидалось ранее, составит 7,8% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на МВФ, в 2026 году профицит СТО сократится до 4,1% ВВП (ранее прогнозировалось - 4,9%), а в 2027 году - до 0,5% ВВП (1,3%).

По итогам 2028 года прогнозируется дефицит счета текущих операций в размере 2,4% от ВВП (1,7%), который в 2029 году увеличится до 3,3% (2,5%), а в 2030 году достигнет 4,2% ВВП (ранее не прогнозировалось).

В 2024 году профицит счета текущих операций страны составил 4,7 млрд долларов США, что равно 6,3% ВВП.

Всемирный банк профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году прогнозирует на уровне 11,6% ВВП. В последующие годы банк ожидает снижение этого показателя: в 2026 году до 5,4% ВВП, в 2027 году до 3,8% ВВП, в 2028 году до 3,6% ВВП, а в 2029 году до 3,4% ВВП.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, профицит СТО в 2025 году ожидается на уровне 5,6% ВВП. В 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа, профицит счета текущих операций составит около 3% ВВП в год.

Центральный банк Азербайджана по итогам 2025 года ожидает профицит счета текущих операций платежного баланса на уровне 4 млрд долларов США (в январе прогнозировал 5,5 млрд долларов США), а в 2026 году - 3,5 млрд долларов.