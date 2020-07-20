МВФ пересмотрел прогноз роста экономики в регионе Кавказа и Центральной Азии

В странах региона, экспортирующих нефть, также прогнозируется немного более глубокий спад (–1,1% по сравнению с 0,8%) в 2020 году,

В регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) прогнозы указывают на несколько более сильный спад в 2020 году (–1,5% по сравнению с –1%) и менее активный подъем в 2021 году (4,4% по сравнению с 4,7%) чем в апрельских прогнозах.

Как передает Report, об этом говорится в докладе «Перспективы развития региональной экономики» за июль, подготовленном Международным валютным фондом (МВФ).



"В основном, это обусловлено пересмотром в сторону понижения прогнозов для импортеров нефти КЦА, где ожидается уменьшение реального ВВП в 2020 году на 4,6% вследствие сочетания более сильных, чем ожидалось, экономических последствий мер изоляции, обусловленных пандемией, слабости торговли, обвала туризма (в Грузии) и резкого сокращения денежных переводов (в Кыргызстане), особенно из России", - считают авторы доклада.



Как отмечает МВФ, в странах региона, экспортирующих нефть, также прогнозируется немного более глубокий спад (–1,1% по сравнению с 0,8%) в 2020 году, но этот пересмотр является намного меньшим, чем в случае экспортирующих нефть стран БВСАП (региона Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и. Пакистана). "Это объясняется оперативными и масштабными мерами, принятыми в ответ на кризис (Азербайджан, Казахстан), меньшим сокращением добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+ и более высокой степенью диверсификации экономики. Кроме того, на странах- производителях ненефтяных биржевых товаров положительно сказалось повышение цен на золото (Казахстан, Узбекистан), а в Узбекистане благоприятные погодные условия и либерализация цен способствовали увеличению объема сельскохозяйственного производства", - говорится в докладе.



Аналитики фонда в условиях ослабления спроса прогнозируют, что инфляция в регионе останется на низком уровне, за исключением Ливана, где темпы инфляции относительно предыдущего года повысились в мае до 56% на фоне падения стоимости национальной валюты почти на две трети, несмотря на введение неофициальных мер контроля за перемещением капитала. В условиях сокращения поступлений от туризма и денежных переводов, а также уменьшения поставок нефти в 2020 году прогнозируется дальнейшее ухудшение состояния счетов текущих операций, особенно в странах- экспортерах нефти региона БВСАП (–5,4% ВВП в 2020 году по сравнению с 3,2% ВВП в 2019 году) и в регионе КЦА (–6,4% ВВП в 2020 году по сравнению с –1,5% ВВП в 2019 году).