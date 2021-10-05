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МВФ: Падение мирового ВВП может достичь 5,3 трлн долларов в ближайшие 5 лет

МВФ: Падение мирового ВВП может достичь 5,3 трлн долларов в ближайшие 5 лет Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим пандемии коронавируса.
Финансы
5 октября 2021 г. 17:51
МВФ: Падение мирового ВВП может достичь 5,3 трлн долларов в ближайшие 5 лет

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Согласно прогнозам, к 2022 году объемы производства в странах с развитой экономикой вернутся к допандемийному уровню", — сказала Георгиева, выступая на видеоконференции.

Она отметила, что странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление. При этом МВФ ожидает замедления темпов роста мировой экономики до уровня ниже 6% по итогам текущего года, сказала Георгиева.

"В июле мы прогнозировали глобальный рост в 6% в 2021 году. Как вы увидите из нашего обновленного мирового экономического прогноза, мы теперь ждем, что рост немного затормозится в этом году", — сказала она в ходе выступления, предваряющего совещание МВФ и Всемирного банка.

Падение мирового ВВП может достичь 5,3 триллиона долларов США в ближайшие 5 лет, если ситуация с вакцинацией не улучшится, предупредила глава МВФ.

"Если большая часть мира останется невакцинированной и человеческие трагедии продолжатся, это задержит восстановление. Мы можем увидеть потери глобального ВВП до 5,3 триллиона долларов СШГА в ближайшие пять лет", — заявила Георгиева на мероприятии МВФ.

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