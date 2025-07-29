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МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году

МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%.
Финансы
29 июля 2025 г. 17:07
МВФ ожидает замедления мировой инфляции в 2025 году

Глобальная инфляция в 2025 году снизится до 4,2%, а в 2026 году - до 3,6%.

Как передает Report, это следует из июльского доклада "Перспективы развития мировой экономики", опубликованного во вторник Международным валютным фондом (МВФ).

"Глобальная инфляция, как ожидается, снизится до 4,2% в 2025 году и до 3,6% в 2026 году - это примерно соответствует траектории, изложенной в апрельском прогнозе", - говорится в документе.

При этом отмечается, что инфляционные тенденции существенно различаются по странам: в США инфляция, согласно прогнозу, останется выше целевого уровня, тогда как в других крупных экономиках будет более умеренной.

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