МВФ ожидает снижения темпов роста ВВП в 90% стран с развитой экономикой

Сокращение темпов экономического роста будет фиксироваться в нынешнем году в примерно 90% стран с развитой экономикой.

Сокращение темпов экономического роста будет фиксироваться в нынешнем году в примерно 90% стран с развитой экономикой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Его авторы "прогнозируют резкое замедление роста ВВП стран с развитой экономикой с 2,7% в 2022 году до 1,2% в 2023 году и его ускорение до 1,4% в 2024 году с пересмотром прогноза на 2024 год в сторону снижения на 0,2 п.п.".

"Примерно в 90% стран с развитой экономикой в 2023 году будет наблюдаться снижение темпов", - считают авторы доклада.

Так, падение темпов экономического роста Великобритании в 2023 году составит 0,6%, что представляет собой пересмотр в сторону снижения на 0,9 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом, "в связи с более жесткими налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой и финансовыми условиями, а также по-прежнему высокими розничными ценами на энергоносители, оказывающими давление на бюджеты домохозяйств".

Рост экономики ФРГ в этом году составит всего 0,1%, Франции - 0,7%, Италии - 0,6%.

Кроме того, отмечают авторы работы, экономический рост в Японии ускорится до 1,8% в 2023 году на фоне продолжающейся поддержки со стороны денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики властей.