МВФ ожидает снижения глобальной инфляции в 2023-2024 годах

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение глобальной инфляции с 8,8% в 2022 году (среднегодовой показатель) до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение глобальной инфляции с 8,8% в 2022 году (среднегодовой показатель) до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на обновленный отчет МВФ "Перспективы развития мировой экономики, это выше допандемического (2017–2019 гг.) уровня, который составлял примерно 3,5%.

"Ожидается, что около 84% стран будут иметь более низкую общую инфляцию (индекс потребительских цен) в 2023 году, чем в 2022 году.

Прогнозируемая дезинфляция частично отражает снижение мировых цен на топливо и нетопливные товары из-за более слабого мирового спроса. Он также отражает охлаждающее воздействие ужесточения денежно-кредитной политики на базовую инфляцию, которая, как ожидается, снизится во всем мире с 6,9% в четвертом квартале 2022 года (в годовом исчислении) до 4,5% к четвертому кварталу 2023 года. К 2024 году прогнозируемая среднегодовая общая и базовая инфляция, соответственно, все еще будут выше допандемического уровня в 82% и 86% стран", - говорится в отчете.

По прогнозам МВФ, в странах с развитой экономикой среднегодовая инфляция снизится с 7,3% в 2022 году до 4,6% в 2023 году и 2,6% в 2024 году, что в ряде случаев превышает целевой показатель. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогнозируемая годовая инфляция снизится с 9,9% в 2022 году до 8,1% в 2023 году и 5,5% в 2024 году, что превышает средний допандемический показатель (2017–2019 годы), который был на уровне 4,9%. Прогнозируется, что в развивающихся странах с низким уровнем дохода инфляция снизится с 14,2% в 2022 году до 8,6% в 2024 году, что по-прежнему выше, но ближе к среднему уровню до пандемии.