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МВФ отметил замедление экономической активности в Европе и США

МВФ отметил замедление экономической активности в Европе и США Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста.
Финансы
6 апреля 2023 г. 17:15
МВФ отметил замедление экономической активности в Европе и США

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году", - сказала она.

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Версия на английском языке IMF sees slowdown in economic activity in Europe, US

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