МВФ отметил замедление экономической активности в Европе и США

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста.

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году", - сказала она.