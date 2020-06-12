МВФ отложил консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) из-за пандемии COVID-19 отложил все миссии, связанные с консультациями по статье IV Устава фонда, на неопределенное время.

Об этом сообщила Report глава бакинского офиса Валютного фонда Аггюн Гадирли.

«Ежегодные консультации в соответствии со статьей IV с Азербайджаном, как и с другими странами-членами МВФ, состоятся, как только позволит ситуация», - сказала А.Гадирли.

Как сообщалось ранее, консультации с правительством Азербайджана были запланированы на июль 2020 года.

В ходе визита министра финансов Самира Шарифова в марте 2020 года в Вашингтон была проведена встреча с руководителем миссии фонда по Азербайджану Наталией Тамирисой, на которой обсуждался ход подготовки к визиту миссии в Баку в июле текущего года для ежегодных консультаций по статье IV.

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством Азербайджана по статье IV в июне 2019 года.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов США. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.