МВФ опубликовал прогноз по экономике Азербайджана

В этом году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в текущих ценах достигнет 84,853 млрд манатов (49,914 млрд долларов США).

В этом году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в текущих ценах достигнет 84,853 млрд манатов (49,914 млрд долларов США).

Этот показатель на 17,1% превышает фактический показатель 2020 года, сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Номинальный ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозируется в объеме 86,463 млрд манатов (50,861 млрд долларов США), а в 2023 году - 88,934 млрд манатов (52,314 млрд долларов США). Это соответственно на 1,9% и 2,9% больше прогноза предыдущего года.

По прогнозам МВФ, в этом году реальный ВВП Азербайджана вырастет на 2,3% по сравнению с фактическим показателем прошлого года и достигнет 29,213 млрд манатов.

Согласно информации, реальный ВВП в 2022 году составит 29,708 млрд манатов (на 1,7% больше по сравнению с прогнозным показателем предыдущего года), а в 2023 году - 30,214 млрд манатов (на 1,7% больше).