МВФ огласил прогнозы по валютным резервам Азербайджана до 2031 года

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2030 году стратегические валютные резервы Азербайджана достигнут 72,709 млрд долларов США (рост за год на 0,73%).

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2030 года стратегические валютные резервы Азербайджана достигнут 72,709 млрд долларов США (рост за год на 0,73%).

Как передает Report со ссылкой на отчет МВФ, рост стратегических валютных резервов будет обеспечен за счет увеличения активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) - 62,949 млрд долларов США (при годовом росте на 1,17%) в 2030 году, при этом валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) ожидаются на уровне 9,76 млрд долларов США (при снижении за год на 2,01%).

В 2025 году стратегические валютные резервы Азербайджана прогнозируются на уровне 71,671 млрд долларов (рост за год на 0,96%), где на валютные резервы ЦБА приходятся 10,76 млрд долларов (при снижении за год на 1,82%), а на активы ГНФАР - 60,911 млрд долларов (при росте на 1,47%).

В 2026 году стратегические валютные резервы достигнут 72,357 млрд долларов (+0,96%), где на долю ЦБА приходится 10,56 млрд долларов (-1,89%), ГНФАР - 61,797 млрд долларов (+1,46%). В 2027 году эти показатели прогнозируются соответственно на уровне 72,224 млрд долларов (-0,18%), 10,36 млрд долларов (-1,89%) и 61,864 млрд долларов (+0,11%).

В свою очередь, в 2028 году стратегические валютные резервы страны ожидаются на уровне 71,754 млрд долларов (-0,65%), резервы ЦБА - 10,16 млрд (-1,93%), активы ГНФАР - 61,594 млрд долларов (-0,44%), а в 2029 году соответственно 72,182 млрд долларов (+0,6%), резервы ЦБА - 9,96 млрд долларов (-1,97%), а ГНФАР - 62,222 млрд долларов (+1,02%).