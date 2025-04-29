МВФ огласил прогнозы по инфляции в Азербайджане до 2031 года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВФ. По прогнозам, в 2026 году среднегодовая инфляция составит 4,5%, а в 2027-2030 гг. – 4%.

Годовая инфляция в период 2026-2030 гг. также ожидается на уровне 4% ежегодно.

По прогнозам Министерства экономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2025 году составит 5,1%, а в 2026 году снизится до 4,3%. Центральный банк Азербайджана в апреле текущего года прогнозировал инфляцию на уровне 5,3% в 2025 году и 4,3% - в 2026-м.

Организация Объединенных Наций (ООН) ожидает, что инфляция в Азербайджане составит 3,6% в 2025 году и 3,1% в 2026 году. Всемирный банк оценивает среднегодовую инфляцию в стране на уровне 2,3% в оба года. Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, а в 2026 году - 3,5%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 4% и 3% в следующем году.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году - 5,2%, а в 2026 году на уровне 5,1%.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-марте 2025 года - 5,6%.