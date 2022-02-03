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МВФ одобрил выделение Пакистану транша в $1 млрд

МВФ одобрил выделение Пакистану транша в $1 млрд Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере 1 млрд долларов США в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).
Финансы
3 февраля 2022 г. 08:59
МВФ одобрил выделение Пакистану транша в $1 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере 1 млрд долларов США в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг газетой Dawn.

"Исполнительный совет МВФ завершил консультации 2021 года с Пакистаном в соответствии со Статьей IV и шестой обзор принятых Исламабадом мер в рамках EFF, - говорится в сообщении Фонда. - Завершение обзора позволяет (пакистанским) властям получить 750 млн специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ), (что эквивалентно) примерно 1 млрд долларов США".

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