МВФ одобрил выделение Пакистану транша в $1 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере 1 млрд долларов США в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере 1 млрд долларов США в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг газетой Dawn.

"Исполнительный совет МВФ завершил консультации 2021 года с Пакистаном в соответствии со Статьей IV и шестой обзор принятых Исламабадом мер в рамках EFF, - говорится в сообщении Фонда. - Завершение обзора позволяет (пакистанским) властям получить 750 млн специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ), (что эквивалентно) примерно 1 млрд долларов США".