МВФ одобрил выделение нового кредита Греции

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) достиг принципиальной договоренности о предоставлении Греции кредита в размере 1,6 млрд евро (1,8 млрд долларов). Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом говорится в заявлении фонда.

"Чтобы договоренность вступила в силу, должно быть принято второе решение совета директоров", - отмечается в сообщении.

Срок действия соглашения истекает 31 августа 2018 года, вскоре после завершения программы Европейского механизма стабильности (ESM) по кредитованию Греции.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отказалась присоединиться к программе финансовой помощи Греции в 2015 году, утверждая, что она не будет устойчивой без облегчения долгового бремени и более значительных реформ в Греции. В июне Лагард призвала совет директоров одобрить выделение Афинам очередного транша, указав на "значительный прогресс со стороны правительства Греции в деле проведения политических реформ". По ее словам, также наблюдался прогресс в облегчении долгового бремени страны.

В середине июня министры финансов стран-членов еврозоны заявили о достижении предварительного соглашения по выделению нового кредитного транша для Греции в размере 8,5 млрд евро (9,9 млрд долларов).

Отметим, что кризис в Греции длится с 2015 года.